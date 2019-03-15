MIP, birinci sıraya yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Limanı (MIP), 2018 yılında 1 milyon 720 bin TEU konteyner elleçleyerek yeni bir rekora imza attı. MIP böylece, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi. MIP, 2018 yılında büyük bir başarıya imza atarak, konteyner işlem hacmiyle birinci sıraya yerleşti. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu başarıda yatırımların büyük rol oynadığını, önümüzdeki beş yıl içinde 450 milyon dolarlık yatırımın daha limana kazandırılacağını söyledi. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, elde edilen başarı ile ilgili olarak, "Mersin Limanı'nda bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 1 milyon 720 bin TEU konteyner elleçlendi. Bu, MIP tarihinde aynı zamanda yeni bir rekordur. Kaydedilen başarıda terminal yatırımlarımız büyük rol oynadı. Önümüzdeki beş yıl içinde 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.