Mut’ta korkutan çatlaklar

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MERSIN'IN Mut ilçesinde toprak kayması nedeniyle 8 evde meydana gelen çatlaklar vatandaşları korkutuyor. İlçeye bağlı Kemenli Mahallesi'ndeki evlerde ve evlerin etrafındaki meydana gelen çatlaklardan dolayı vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Mahallede 8 ev tehlike içinde. Vatandaşlar, toprak kayması yaşandığını belirterek çatlak oluşan evlerde her an çökme meydana gelebileceğini söyledi. Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin, "Mahallemde 8 ev tehlikede. Evlerin etrafında 1 metreyi geçen toprak kayması ve yarıklar var. Evler ise hem duvarları hem de tabanında büyük çatlaklar meydana geldi. Bu çatlak ve yarıklar gün geçtikçe büyüyor. 6 kez AFAD yetkililere haber verdim. İncelemede bulundular. Burası afet değildir heyelan değildir dediler. Bu evlerde artık oturulmaz deyip gittiler" dedi.