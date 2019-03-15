Sabri Tekli: Hedef 40 bin istihdam

BUGÜN NELER OLDU

1993 yılında kurulan ve 1995 yılında faaliyete başladığı günden bugüne kadar Mersin sanayisinin lokomotifi olan MTOSB'de 3. Bölge'nin tahsislerinin tamamlanması ile birlikte çalışmalar hız kazandı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, 2019 yılı İstihdam Seferberliği kapsamında, işverenlere sağlanan destekler ve istihdam teşvikleri ile birlikte istihdam hedeflerinin daha da arttığını kaydetti. Mersin sanayisinin dev firmalarının yer aldığı MTOSB'de, 171 firmada toplam 16 bin kişi istihdam ediliyor. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin tam doluluk oranına ulaşması ile birlikte 756 hektar fiziksel alana ulaşacak olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde verilen teşvik ve destekler ile istihdam sayısının daha da artması bekleniyor. Karma OSB olan MTOSB'de ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, ahşap (mobilya), kimya, cam sektörleri bulunmakta. 14 ayrı sektörde faaliyet gösteren MTOSB'de şu an 171 firma bulunmakta. Doluluk oranının yüzde 100 olduğu MTOSB 1. ve 2. bölgede toplam 16 bin kişi istihdam ediliyor. 2018 yılı içerisinde tahsisleri tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Mersin sanayisine ivme kazandıran MTOSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 'Mersin Valimiz Ali İhsan Su önderliğinde "Burası Mersin, Mersin'de İş Var " sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği Projesi'ne katkı sunabilmek ve kent genelinde hedeflenen 40 bin istihdam hedefinin üzerine çıkabilmek adına MTOSB olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hedefimiz ülke genelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam eden Milli İstihdam Seferberliğine kent olarak katkı sunmak" dedi.