Sırrıberk ARSLAN: CHP Sütçü İmam’ın torunlarını kandıramaz

BUGÜN NELER OLDU

Vallahi de öyle billahi de öyle.Ben saygıdeğer hemşerilerime inanıyorum ve güveniyorum.Onlar son 17 yıldır önlerine konulan her sandıkta ülkenin istikrarına, memlekete Kahramanmaraş'a gelecek olan hizmete oy vererek hep doğruyu seçtiler.Kahramanmaraşlı her zaman taraf olmuştur.Neyden yana taraf olmuştur.Ülkesinden ve memleketinden yana taraf olmuştur.Bu ülke kadar bu şehirde ne kaybetmiş se Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin görev yaptığı dönemlerde kaybetmiştir.İsterseniz burada hemen çok basit iki örnek vereyim.12 Eylül askeri darbesine giden yolun açılmasına nedenlerden biri olan Kahramanmaraş olaylarının yaşandığı dönemde ülkenin başında CHP vardı.Bugün sokaklarda fakir edebiyatı yaparak domates, patatesin Fiatları üzerinden nemalanmaya çalışan sözde milletin yani'in sözcüsü HDP ve vagonuna ulak yaptığı İP ve Saadet Partisi'nin adayı'a hatırlatmak isterim.Senin partinin bu ülkenin başında olduğu dönemde şimdi "" diyerek bol kesen salladığın O Trabzon Caddesindeki Barış Apartmanı'nın altında bir GİMA'n (Genel İhtiyaç Maddeleri Anonim Şirketi) vardı.Ben çocuk yaşta o GİMA'nın kapısında geceden ertesi günün akşamına kadar bir paket sana yağı almak için kuyrukta bekledimSenin partinin iktidar olduğu dönemde senin partin CHP'nin il teşkilatının bulunduğu Çuhadar apartmanın bulunduğu arsa da tüp gaz bayisi ve yakıt istasyonunda bir mutfak tüpü ve gaz ocağımız için bir litre gaz almak için tam iki gün.Çayımıza, şeker bulmadığımız için komşumuz Osman amcagilden bir tas üzüm pekmezi istediğimde de senin partin CHP bu ülkenin başındaydıBu örnekleri yazmaya ne bana ayrılan bu sütun nede bu gazete sayfaları yetmezŞimdi sanki bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı seçilecekmişsin gibi Kahramanmaraşlıların gözünün içine bakarak şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsun.Yemezler canım.Vatanın ve bayrağın kutsallığına olan inancı atalarından gelen Kahramanmaraşlıların senin bu palavralarına karnı tok.