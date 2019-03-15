Soydan: Üreten bir Mezitli yaratacağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasiye inanların kendinden önce karşısındaki bireyin mutlu olması için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Soydan, "Bu yüzden biz 'en büyük vaadimiz sevgimiz' diyerek yola çıktık. Ancak Mezitli'de vatandaşlara bir dokunup bin ah işitiyoruz. İnsanlar mutsuz; insanlar konuşmak, dert paylaşmak, huzurla yaşamak istiyor. İnsanlar gülmek istiyor; hizmet istiyor" dedi."Ben Mezitli'deki hemşerilerimin taktir duygusuna yürekten inanıyorum" diye konuşan Soydan, "Vatandaşımız çalışkan, işinin ehli ve kentini hakkıyla yönetecek insanları tercih edecektir. Buna şüphe yok! Çaldığımız her kapıda, tuttuğumuz her elde gönülden sevgiyle karşılanıyoruz. En büyük motivasyonumuz insanların şahsıma olan inancıdır. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü biz mazeret değil, proje üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Mezitli'de turizm adına önemli adımlar atacaklarına da vurgu yapan Soydan, "Sahil şeridimiz Türkiye'nin nadir bulunan yerlerindendir. Ancak bunu işleyebilmek, vatandaşa sunabilmek önemli. Artık Mersin'e gelen insanların uğrak noktası Mezitli olacak. Kentimizi kültürle, sanatla, doğayla buluşturacağız. Mezitli'de yapılacak o kadar çok iş, daha önce vatandaşımıza dokunulmamış o kadar çok fikir var ki; kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Muhteşem projelerle geliyoruz" dedi.yönetim ya dadaha öncekiyönetimler hakkındaşu andakonuşmayı tercihetmediğini dilegetiren Soydan,"Mevlana'nında dediği gibi'Dünle berabergitti cancağzım,ne kadar sözvarsa düne ait;şimdi yeni şeylersöylemek lazım.'Biz en yeniyi, engüzeli, en doğruyusöyleyeceğiz.Eskiyle oyalanacak,kaybedecekvaktimiz yok.Üretmemiz lazımÜreteceğiz, paylaşacağız,birliktekazanacağız!Vatandaşımız daçalışanımız daherkes üretmekzorunda kalacak"diye konuştu.