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Soydan: Üreten bir Mezitli yaratacağız

Sorgulanabilir, şeffaf bir belediye olacakları sözünü veren Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, “Vatandaş gelip bize hesap sorabilecek. Üretken bir ilçe olacağız” dedi

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Soydan: Üreten bir Mezitli yaratacağız
Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasiye inanların kendinden önce karşısındaki bireyin mutlu olması için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Soydan, "Bu yüzden biz 'en büyük vaadimiz sevgimiz' diyerek yola çıktık. Ancak Mezitli'de vatandaşlara bir dokunup bin ah işitiyoruz. İnsanlar mutsuz; insanlar konuşmak, dert paylaşmak, huzurla yaşamak istiyor. İnsanlar gülmek istiyor; hizmet istiyor" dedi.

GURUR DUYUYORUM
"Ben Mezitli'deki hemşerilerimin taktir duygusuna yürekten inanıyorum" diye konuşan Soydan, "Vatandaşımız çalışkan, işinin ehli ve kentini hakkıyla yönetecek insanları tercih edecektir. Buna şüphe yok! Çaldığımız her kapıda, tuttuğumuz her elde gönülden sevgiyle karşılanıyoruz. En büyük motivasyonumuz insanların şahsıma olan inancıdır. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü biz mazeret değil, proje üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Mezitli'de turizm adına önemli adımlar atacaklarına da vurgu yapan Soydan, "Sahil şeridimiz Türkiye'nin nadir bulunan yerlerindendir. Ancak bunu işleyebilmek, vatandaşa sunabilmek önemli. Artık Mersin'e gelen insanların uğrak noktası Mezitli olacak. Kentimizi kültürle, sanatla, doğayla buluşturacağız. Mezitli'de yapılacak o kadar çok iş, daha önce vatandaşımıza dokunulmamış o kadar çok fikir var ki; kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Muhteşem projelerle geliyoruz" dedi.

PAYLAŞACAĞIZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
MEVCUT yönetim ya da daha önceki yönetimler hakkında şu anda konuşmayı tercih etmediğini dile getiren Soydan, "Mevlana'nın da dediği gibi 'Dünle beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait; şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Biz en yeniyi, en güzeli, en doğruyu söyleyeceğiz. Eskiyle oyalanacak, kaybedecek vaktimiz yok. Üretmemiz lazım Üreteceğiz, paylaşacağız, birlikte kazanacağız! Vatandaşımız da çalışanımız da herkes üretmek zorunda kalacak" diye konuştu.

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Soydan: Üreten bir Mezitli yaratacağız
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