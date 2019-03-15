Soydan: Üreten bir Mezitli yaratacağız

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasiye inanların kendinden önce karşısındaki bireyin mutlu olması için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Soydan, "Bu yüzden biz 'en büyük vaadimiz sevgimiz' diyerek yola çıktık. Ancak Mezitli'de vatandaşlara bir dokunup bin ah işitiyoruz. İnsanlar mutsuz; insanlar konuşmak, dert paylaşmak, huzurla yaşamak istiyor. İnsanlar gülmek istiyor; hizmet istiyor" dedi.
GURUR DUYUYORUM
"Ben Mezitli'deki hemşerilerimin taktir duygusuna yürekten inanıyorum" diye konuşan Soydan, "Vatandaşımız çalışkan, işinin ehli ve kentini hakkıyla yönetecek insanları tercih edecektir. Buna şüphe yok! Çaldığımız her kapıda, tuttuğumuz her elde gönülden sevgiyle karşılanıyoruz. En büyük motivasyonumuz insanların şahsıma olan inancıdır. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü biz mazeret değil, proje üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Mezitli'de turizm adına önemli adımlar atacaklarına da vurgu yapan Soydan, "Sahil şeridimiz Türkiye'nin nadir bulunan yerlerindendir. Ancak bunu işleyebilmek, vatandaşa sunabilmek önemli. Artık Mersin'e gelen insanların uğrak noktası Mezitli olacak. Kentimizi kültürle, sanatla, doğayla buluşturacağız. Mezitli'de yapılacak o kadar çok iş, daha önce vatandaşımıza dokunulmamış o kadar çok fikir var ki; kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Muhteşem projelerle geliyoruz" dedi.
PAYLAŞACAĞIZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
MEVCUT
yönetim ya da
daha önceki
yönetimler hakkında
şu anda
konuşmayı tercih
etmediğini dile
getiren Soydan,
"Mevlana'nın
da dediği gibi
'Dünle beraber
gitti cancağzım,
ne kadar söz
varsa düne ait;
şimdi yeni şeyler
söylemek lazım.'
Biz en yeniyi, en
güzeli, en doğruyu
söyleyeceğiz.
Eskiyle oyalanacak,
kaybedecek
vaktimiz yok.
Üretmemiz lazım
Üreteceğiz, paylaşacağız,
birlikte
kazanacağız!
Vatandaşımız da
çalışanımız da
herkes üretmek
zorunda kalacak"
diye konuştu.