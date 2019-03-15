Sözlü: O müteahhit senin yüzünden öldü

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz ay işçilerine maaşını ödeyemediği için intihar eden müteahhit Hasan Ulaş Devrim'in CHP'li Seyhan Belediye'sinden 500 bin lirasını alamadığı için hayatına son verdiğini söyledi. Sözlü, "Tanıtım afişlerine oluk gibi para harcayacağına kadar müteahhidin parasını verseydin intihar etmezdi" dedi.Çukurova ÇUGİAD'ın hizmet binası protokol imza töreninde konuşan Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz yaz döneminde işçilerine 2 maaş ödemediği için CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bunu fırsat bilerek anket yaptırdığını ve bu durumun ahlaki olmadığını kaydetti. Sözlü, "Evet 2 ay işçilerime maaş ödemedim. Niye eylül-ekim ayına giriyorduk ve asfaltta son dönemdi. Çünkü mevsim geçiyor para yatırmak zorundaydık. Bir belediye başkanın siyasette gelecekte bir yere talip olurken takip edeceği tavır bu olmamalı" diye konuştu.CHP'li Karalar'ın yaptığı bu davranışın gayri ahlaki olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, "Bana iki işçinin maaşını ödeyemediğim için anket yaptıran Karalar, tanıtım afişlerine yüzbinler harcarsan 500 bin lirasını alamayan müteahhidin de senin yüzünden intihar eder. Sizin bir caddede bizimkileri yırtıp da yerine astığınız afişlerin, panoların parası bile değil. Hepsi 500 bin lira için o müteahhit hayatına son verdi" şeklinde konuştu.