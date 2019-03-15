Tuna: Çiftçimizi büyüteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'in tarım kenti olduğunu belirterek, "Tarımda üretim ve kaliteyi çiftçimizle birlikte getireceğiz" dedi. Başkan Tuna, tarım ve hayvancılığı destekleme projelerini anlattı. Tuna, "Biz makam adamı değiliz. Biz gönüllerde makam ve yer edinmek için sevgi üzerine kurduğumuz bir anlayışın belediye başkanıyız. Bundan sonra da böyle olacak" dedi. Tuna, "Mersin, Türkiye'nin bir minyatürüdür. Her noktadan gelen insanlarımızın ev kurup yaşam yeri olarak seçtiği bir şehirdir. Bu şehirde sosyal barışı da tesis edeceğiz. Sosyal barışı tesis ettiğimizde kardeşliğini ve sevginin öne çıktığı bir şehir oluşturacağız. Kentimizi üretim ekonomisiyle zenginleştireceğiz" diye konuştu.Tuna, "Özellikle çiftçi kardeşlerimizin üretme noktasındaki vaziyetlerini daha üst seviyeye çıkartacağız. Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi Projemiz ile Mersin'in verimli topraklarında büyüyen, yetişen tarım ve hayvansal ürünleri değer kaybetmeden, organize tarım ve hayvancılık bölgelerinde işlenmesi, depolanması, paketlenmesi yapılarak doğrudan bölgesel pazarlara sunabileceğiz. Üretici eğitim projemiz ile bilinçli tarım ve hayvancılık yapacağız" dedi. "Narenciye kenti Mersinimizde narenciye borsası oluşturacağız" diye konuşan Tuna, "Doğal ve yapay soğuk hava depoları ile tarımda uzun ömürlü ürün dönemi başlayacak. Meyve suyu konsantre fabrikası kuracağız. Tohum bankası ile tarımın geleceğini garanti altına almayı hedefliyoruz. Tarımsal alt yapıya destek vereceğiz. Öncü tarım projemiz ile katma değeri yüksek olan ürünleri yaygınlaştıracağız böylelikle hem kentimize hem de üreticimize kazandıracağız" dedi.Hamit Tuna, "Yerel yönetimlerin ve kentimizin ihtiyaç duyduğu peyzaj amaçlı çiçek ve fidanlar sözleşmeli tarım uygulaması ile yöremiz üreticilerinden tedarik edilerek, kırsal kesimdeki üreticilerimiz kalkınacak, üreten kazanacak. Köylü üretici pazarlarımız ile çiftçimizin ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturacağız" şeklinde konuştu. Ekolojik pazar projesini uygulayacaklarının altını çizen Tuna, "Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin hayat standartlarını yükseltmek için güneş paneli, prefabrik konteyner gibi ekipman desteği ile konar göçer yörüklerimize göç esnasında lojistik destek sağlayacağız. Ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan desteği yapılarak küçük işletmeler kurulmasını sağlayacağız. Süt işleme tesisleri oluşturacağız" dedi.