1,5 yıl sonra ilk kez doydu

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Yakalandığı yemek borusu kanseri nedeniyle 1,5 yıl sadece su ve meyve suyu ile beslenen, son dönemlerde su bile içemez hale gelen ve 75 kilodan 40 kiloya düşen Ankaralı hasta, şifayı Adana'da buldu. Kapanan yemek borusu stent takılarak açılan hasta, bir oturuşta iki kişilik Adana kebabı yedikten sonra memleketine döndü. Ankara Gölbaşı'nda yaşayan, üç çocuk babası, Türk Telekom'da işçi olarak çalışan 47 yaşındaki Mustafa Şanlı, mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri yaşayınca bunun sabah çok erken saatte iş yerine gittiği için bunu üşütmeye bağladı ancak, bu şikayetlerine yutma güçlüğü, hızlı kilo kaybı ve göğsünde yanma hissi eşlik edince hastaneye başvurdu. Yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastanın tedavisine başlandı ancak, yemek borusunu tıkayan tümör nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi. Son olarak bu konudaki uzmanlığını duyduğu Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü'ye tedavi olmak için Adana'ya geldiğini belirten hasta, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.