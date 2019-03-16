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Çocuklar Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdi

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Çocuklar Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, okul destek ve sosyal uyum projeleri kapsamında, 100 çocuğu Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle kenar semtlerde eğitim gören çocuklarımıza, çocukluklarını yaşatmak ve birlikte yaşama kültürü kazandırmak amacıyla öncelikle Mersin'in yakın yerlerindeki hayvanat bahçesi, Nusret Mayın Gemisi, Kız Kalesi gibi yerlere aralıklarla gezi planlıyoruz. Amacımız çocuklarımız hem gezsinler hem de gezerken tarihi, turistik ve doğal güzellikleri tanısınlar istiyoruz" dedi.
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Çocuklar Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdi
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