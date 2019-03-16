Erhan ÖZMEN: Uçmak üzerine

BUGÜN NELER OLDU

Uçmak, uçabilmek, ucuza uçabilmek, çok yere uçabilmek ve en önemlisi güvende uçabilmek üzerine konuşalım bugün. Gaziantep'in havayolu ulaşımına ilişkin yaşadığı sıkıntıları çok defa paylaşmaya çalıştım sizlerle. Gaziantep gibi bir ihracat kentinin, gastronomi turizminin merkezi bir kentin, kültür turizminde iddialı bir kentin mevcut havayolu ulaşım şartlarının uygunsuzluğunu yazdım. Gaziantep'ten yurt içi ve yurt dışı direkt uçuş rotasının azlığı, var olan rotalara sefer sayısının azlığı ve yüksek fiyatlar…Gaziantep'ten yurtiçinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan sonra Bursa'ya da uçuşlar başladı.Bu uçuşların devam etmesi ve yeni rotaların eklenmesi için uçakların dolması gerekir. Uçakların dolması için de Adana havaalanını tercih etmeye mecbur bırakmayacak bilet fiyatları olmalı Gaziantep'te. Son günlerde dünyanın gündeminde dünya sivil havayolu taşımacılığı sektörünün en çok satan uçağı Boeing 737 MAX serisi var. Sektörde konforlu ve düşük maliyetli uçak olarak biliniyor ve Türkiye dahil dünyanın bir çok ülkesindeki havayolu şirketlerinin filosunda Boeing 737 MAX mevcut. Konforu ile yolcuları, düşük maliyeti ile de havayolu şirketlerini cezbeden bu uçak 10 Mart 2019 günü yaşanan Etiyopya Airlines kazası sonrası gözden düştü. Kaza 157 kişinin hayatına mal oldu. Ekim ayındaki kazada ise 189 kişi hayatını kaybetti.Boeing MAX serisi son 5 ay içerisinde 2. kez kazaya karıştığı için birçok ülkenin havayolu şirketi, bu modelin uçuşlarını durdurma kararı aldı. Önce pilotları suçlayan Trump da ülkesinde uçuşları yasakladı.