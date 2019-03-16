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Firari caddede yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Firari caddede yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı dosyadan arandığı belirlenen hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Trabzon Caddesi'nde şüphe üzerine Kemal D. (46) isimli kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştirdiği. Kontrolde, uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından 10 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve 6 ayrı dosyadan arandığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı. Kemal D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Firari caddede yakalandı
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