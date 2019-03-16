Gül: Şiddetin mazereti olmaz

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepValisi Davut Gül, sağlık çalışanlara uygulanan şiddetin hiçbir mazereti olmadığını, sağlıkçılara karşı şiddet uygulayanların gereken cezayı çekeceğini söyledi. Vali Gül, "Ulvi bir mesleği icra eden hekimlerin arkasında devletimiz var" dedi. Vali Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlene törende, hekimlerin bin bir fedakârlıkla kutsal bir mesleği icra ettiğini belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddetin mazeretinin olmadığını kaydeden Vali Gül, "Şundan emin olun her suçun bir cezası vardır ve bu suçu işleyenler er ya da geç cezasını çekecektir. Siz görevinizi en iyi şekilde yaptığınız sürece arkanızda biz, yani devlet vardır" diye konuştu. Gaziantep'in sağlık çalışanlarının verdiği hizmetlerle iyi bir yere geldiğine işaret eden Vali Gül, "15 yıl önce 2 bin 300 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 6 bin rakamını geçtik. Şehir Hastanemiz ve diğer sağlık yatırımlarımızla yakın bir gelecekte 9 bin yatak kapasiteyi sağlık hizmeti verilen bir kent olacağız. Ama, şunu kesinlikle biliyoruz ki sadece fiziki altyapıyla iyi bir hizmetin verilmesi mümkün değildir. Bu ancak sizin verdiğiniz hizmetle mümkündür ki, sizler de bunu fazlasıyla veriyorsunuz" dedi.