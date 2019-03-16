Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı

Kahramanmaraş'ta
kırmızı ışıkta durmayan
TIR, Türk Kızılayı'na
ait otomobile çarptı.
Kazada Kızılay'da görevli
Dr. Okan Erdoğan ve
Gökhan Fırat yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-
Gaziantep Karayolu'nda
meydana geldi. İddiaya
göre, kırmızı ışık yanmasına
rağmen durmayan
Serkan Sancar'ın kullandığı
73 SA 394 plakalı
TIR, kavşaktan dönen
Okan Erdoğan'ın kullandığı
06 FL 5268 plakalı
otomobile çarptı. TIR'ın
kaldırıma çıkarak durabildiği
kazada otomobil,
yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Erdoğan ile beraberinde
bulunan Gökhan
Fırat, hurdaya dönen otomobilde
sıkıştı. Olay yetine
çok sayıda sağlık, itfaiye
ve polis ekibi sevk
edildi. Sıkıştıkları yerden
çıkarılan Erdoğan ve
Fırat, yakındaki hastanelere
kaldırıldı. Hayati tehlikesi
olan Gökhan Fırat,
özel hastanede yapılan ilk
müdahalesinin ardından
hastaneye sevk edildi.
Kamyon sürücüsü Serkan
Sancar da ifadesi alınmak
üzere karakola götürüldü.