Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı

Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı
Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı TIR, kavşaktan dönen Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın kaldırıma çıkarak durabildiği kazada otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Erdoğan ile beraberinde bulunan Gökhan Fırat, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Olay yetine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Erdoğan ve Fırat, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Gökhan Fırat, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kamyon sürücüsü Serkan Sancar da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN