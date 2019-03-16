Kırmızı ışıkta geçti otomobili altına aldı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'takırmızı ışıkta durmayanTIR, Türk Kızılayı'naait otomobile çarptı.Kazada Kızılay'da görevliDr. Okan Erdoğan veGökhan Fırat yaralandı.Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndameydana geldi. İddiayagöre, kırmızı ışık yanmasınarağmen durmayanSerkan Sancar'ın kullandığı73 SA 394 plakalıTIR, kavşaktan dönenOkan Erdoğan'ın kullandığı06 FL 5268 plakalıotomobile çarptı. TIR'ınkaldırıma çıkarak durabildiğikazada otomobil,yaklaşık 50 metre sürüklendi.Erdoğan ile beraberindebulunan GökhanFırat, hurdaya dönen otomobildesıkıştı. Olay yetineçok sayıda sağlık, itfaiyeve polis ekibi sevkedildi. Sıkıştıkları yerdençıkarılan Erdoğan veFırat, yakındaki hastanelerekaldırıldı. Hayati tehlikesiolan Gökhan Fırat,özel hastanede yapılan ilkmüdahalesinin ardındanhastaneye sevk edildi.Kamyon sürücüsü SerkanSancar da ifadesi alınmaküzere karakola götürüldü.