KÜSİ, Murat Süzen başkanlığında toplandı

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Kamu- Üniversite -Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Adana Planlama ve Geliştirme Kurulu yılın ilk toplantısını Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen başkanlığında gerçekleştirdi. Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Çukurova Teknokent Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve KÜSİ Adana İl Temsilcisi Prof. Dr. Kadir Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Adana KÜSİ Çalışma Grubuna 2019 yılı için görev olarak verilen faaliyetleri açıkladı ve faaliyetlerin planlanması hakkında kurul üyelerinin görüşlerini aldı. 36 kurum ve kuruluşun temsil edildiği KÜSİ Adana Planlama ve Geliştirme Kurulunun çok önemli işlerin altına imza attığını belirten Prof. Dr. Aydın, buluşmada kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda Adana KÜSİ Çalışma Grubunun 2019 yılı faaliyet planları ve faaliyeti yürütecek olan kuruluşların belirlendiğini belirtti. Vali Yardımcısı Süzen ve Prof. Dr. Kadir Aydın tarafından 2014- 2018 yılları arasında KÜSİ Adana İl Temsilcisi olarak görev yapan emekli olan Prof. Dr. Selahattin Serin'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. KÜSİ Adana İl Temsilcisi Prof. Dr. Kadir Aydın, toplantının verimliği geçtiğini belirterek, "Ar-Ge Projeleri Yazma Eğitimi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hakkında bilgilendirme, Çukurova Teknoloji Geliştirme bölgesinde akademisyen firması kurulması, Ar-Ge merkezi kurulması, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) eğitimlerinin verilmesi, sanayi odaklı lisansüstü tez yaptırılması, kurumsal KÜSİ yapısının oluşturulması, üniversite akademisyen ve altyapı envanterinin KÜSİP'e yüklenmesi ve KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı düzenlenmesi kararlarını aldık" dedi.