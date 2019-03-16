Öğrencilerden kırk şair kırk şiir dinletisi

BUGÜN NELER OLDU

AdanaHümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri '40 şair 40 şiir' etkinlikleri kapsamında okulun konferans salonunda şiir dinletisi düzenledi. Müdür Yardımcısı ve Edebiyat öğretmeni Melike Yesevi'nin rehberliğinde gerçekleşen sunuma öğrenciler, öğretmenler, veliler ve huzurevi sakinleri katıldı. Etkinlikte görev alan öğrencilerin okudukları şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Dinleti sonunda ise müzik öğretmeni Gamze Demir'in yönetiminde sahneye çıkan öğrenciler ünlü mutasavvıf Niyazi Mısri'nin şiirlerine yapılan besteleri koro düzeninde seslendirdi.