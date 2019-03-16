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Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira
Türkiye'de narenciyenin anavatanı sayılan Çukurova Bölgesi'nde portakal fiyatları bahçede kilosu 1 liraya inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 6 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu. Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal bahçede kilosu 1 liraya kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 6 TL'ye kadar alıcı buluyor. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor.
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Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira
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