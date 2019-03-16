Sağlıkta ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız

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Mersin'dekamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinde çalışan sağlık personeli, hastaların ve yakınlarının yüzünü güldürüyor. Sağlık birimlerine gidemeyecek durumda olan hastalara evde her türlü bakım ve muayeneyi gerçekleştiren doktor ve hemşireler, güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle hasta yakınlarının büyük takdirini topluyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, "Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 2011 yılından itibaren yaygınlaştırılan Evde Sağlık Hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, özürlü, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamakta. Evde sağlık hizmeti veren ekiplerimiz doktor, hemşire ve şoförden oluşmakta" dedi.