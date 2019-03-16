Şahinbey Belediyesi yeniliklerle anılacak

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Gaziantep'teŞahinbey Belediyesi yaptığı dev projelerle Türkiye'nin örnek Belediyesi olmaya devam ediyor. Vatandaşın kalıplaşmış belediyecilik anlayışını değiştirerek, her alanda hizmet veren Şahinbey Belediyesi hızlı, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile vatandaşın ihtiyaçlarını ve isteklerine cevap veriyor. Hayata geçirdiği büyük projelerle Türkiye de örnek belediye olarak gösterilen Şahinbey Belediyesi, yaptığı önemli yatırımlarla Gaziantep'in ve Şahinbey İlçesi'nin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, yüzde 80'ini çarpık yapılaşmaya sahip olan Şahinbey ilçesinde 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara daha modern yaşam alanları sunabilmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konut yapımı için 2009 yılından bu yana vatandaşların beklentileri doğrultusunda, gönül rızası gözeterek risk altındaki 8 bin 257 evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdi.