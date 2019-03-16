Şampiyonluğa doymadılar!

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kadın ve erkek takımları, ÜniLig Hokey müsabakalarında şampiyon oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada önemli başarılar elde ettiklerini belirten GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer,
Türkiye Şampiyonası'nda kadın ve erkek hokey takımlarının tüm maçlarını kazanarak zirvede yer aldığını söyledi. Hokeyde Gaziantep ve çevresinin özellikle Nizip'in, pilot il durumunda olduğunu kaydeden Biçer, "Gaziantep hokeyde Türkiye'de çok başarılı. Dolayısıyla bölgesel olarak bir avantajımız var. Özellikle hokeyde mücadele eden sporcuların birçoğu da Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih ediyor"
diye konuştu. Biçer, "Öğrencilerimizin bu tür başarılar elde ederek ulusal ve uluslararası basında yer almasından Gaziantep Üniversitesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tip müsabakalarda takımlarımızdan dereceler bekliyoruz. Bu bağlamda çeşitli müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz" dedi.