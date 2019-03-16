Şampiyonluğa doymadılar!

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kadın ve erkek takımları, ÜniLig Hokey müsabakalarında şampiyon oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada önemli başarılar elde ettiklerini belirtenTürkiye Şampiyonası'nda kadın ve erkek hokey takımlarının tüm maçlarını kazanarak zirvede yer aldığını söyledi. Hokeyde Gaziantep ve çevresinin özellikle Nizip'in, pilot il durumunda olduğunu kaydeden Biçer,diye konuştu. Biçer, "Öğrencilerimizin bu tür başarılar elde ederek ulusal ve uluslararası basında yer almasından Gaziantep Üniversitesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tip müsabakalarda takımlarımızdan dereceler bekliyoruz. Bu bağlamda çeşitli müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz" dedi.