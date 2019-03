Savaş CHP’lilerle dalga geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Güler, CHPHDP ittifakını kastederek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sordu, "Benim yol arkadaşlarım belli senin yol arkadaşların kimler?" Altınözlülerle Antakya'daki buluşmasında konuşan Güler,"Hatay Büyükşehir Belediyesinin mevcut Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, gittiği her yerde biz hizmet yapacaktık ama engellendik" diyerek, bahanelerin arkasına saklanıyor. Peki Eskişehir'de bu şekilde ağladığını duydunuz mu? Eskişehir'de de meclis AK Parti'nin elinde. Orada engel yok ama burada var. Ne yazık ki 5 yıl boyunca hizmet değil durmadan bahane üretti. Hala da üretmeye devam ediyor. Bu millet feraset ehlidir. Milletle alay eden bu zihniyeti millet 31 Mart'ta sandığa gömecek." dedi.Lütfü Savaş'ın partisi CHP'den Cenabı Hak Partisi'ndenim diyerek dalga geçtiğini belirten Savaş, "Hatayı hak ettiği yere getirmekle mükellefiz. Bizim rengimiz, sözümüz, özümüz, kökümüz, yolumuz, yol arkadaşımız belli. Cumhur İttifakı'na bakınca birisi Devlet Bahçeli, biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Millet seçim yaparken buna bakacak. Diğer tarafta ne var. Kaçamak cevaplar. Bir yanda CHP aday gösteriyor. Partisi ile cenabı hak partisi diye alay ediyor. Sözde iyi özde ne olduğu belli olmayan birisi. Diğeri de sırtını PKK'ya dayayarak aday çıkartmayan bir parti. Ben her yerde aynı konuşuyorum. Benim özüm de sözüm de belli. Geldiğimiz yer de belli. Yola çıktığım arkadaşlarım belli. Senin yol arkadaşların kimler onu söyle sen"Lütfü Savaş'ın kendisinin hasmı değil, rakibi olduğunu da sözlerine ekleyen Güler, "Benim kimseyle bir meselem yok. Çamur at izi kalsın politikasıyla seçim kampanyası yaptığı için bunları burada anlattım. Hatay'ın bunları konuşacak zamanı yok. Hatay'ın 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Benim meselem Antakya, Hatay ve tüm ilçelerdir. Bu kadim şehri bir yere getirmektir. Biz 20 kişilik ekiple 3 ay boyunca Hatay'ı çalıştık. Ne yapabiliriz diye baktık. Ekip köyleri dolaşınca hayal kırıklığı yaşadılar ama potansiyele bakınca hayran kaldılar. Ama Lütfü Savaş herkesle kavgalı. Biz kavga değil geleceği düşünerek uzlaşı istiyoruz. 5 yıldır Hatay milletin aklıyla alay ederek yönetildi. Biz hizmet için her projenin yanında olduk. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle biz başaracağız. Onlar konuşur, biz yaparız. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ındır. Biz Hatay Büyükşehir Belediyesini dayılar, kardeşler, yengelerle değil sizlerle yöneteceğiz." dedi.