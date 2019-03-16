Tempomuzu yükseltelim

BUGÜN NELER OLDU

Spor toto 1. Lig'de 38 puanla 8. sırada yer alanbugün 26. hafta mücadelesinde Şanlıurfa'da oynayacağı Birevim Elazığspor maçını kazanmak istiyor. Saat 13.30'da başlayacak ve'nun yöneteceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekipte teknik direktöroyuncularına güveniyor. Teknik adam Özat, son haftalarda tempolu bir futbol ortaya koyduklarını belirterek,şeklinde konuştu.Elazığ karşılaşması sonrası milli maç arasına gireceklerini hatırlatan Özat, "Bu araya moralli girmek istiyoruz. Seri yakalayıp belirli ritmi yakaladığınızda o hava sizi taşıyor zaten. Bu maçtan sonra da takıma yükleme yapacağım. Bu anlamda performans olarak biraz daha yukarıya çıkacağız. Koseçki, Vedat, Legear, Kaan ve Erdal, Osmanlı karşısında yoktu, şikâyet etmedim. Her oyuncumuz forma için hazır" dedi.Ligin ilk yarısındaki mücadelede Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, bugünkü maçta mağlubiyeti telafi etmek istiyor.