Tempomuzu yükseltelim

Spor toto 1. Lig'de 38 puanla 8. sırada yer alan Adana Demirspor,
bugün 26. hafta mücadelesinde Şanlıurfa'da oynayacağı Birevim Elazığspor maçını kazanmak istiyor. Saat 13.30'da başlayacak ve Mustafa Öğretmenoğlu
'nun yöneteceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat
oyuncularına güveniyor. Teknik adam Özat, son haftalarda tempolu bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Tempomuzu 60-70 dakikaya çıkarırsak çok iyi olacak. Bunu yapmak zorundayız. Önümüzde Elazığspor maçı var. Bu maçı final karşılaşması olarak görüyorum. Onların da birçok maçını izledim. Gerekli önlemleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
şeklinde konuştu.
MİLLİ ARA İYİ GELECEK
Elazığ karşılaşması sonrası milli maç arasına gireceklerini hatırlatan Özat, "Bu araya moralli girmek istiyoruz. Seri yakalayıp belirli ritmi yakaladığınızda o hava sizi taşıyor zaten. Bu maçtan sonra da takıma yükleme yapacağım. Bu anlamda performans olarak biraz daha yukarıya çıkacağız. Koseçki, Vedat, Legear, Kaan ve Erdal, Osmanlı karşısında yoktu, şikâyet etmedim. Her oyuncumuz forma için hazır" dedi.
RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR
Ligin ilk yarısındaki mücadelede Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, bugünkü maçta mağlubiyeti telafi etmek istiyor.