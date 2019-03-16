Vali Özkan: Büyük fedakarlık gösteriyorlar

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KahramanmaraşSağlık Müdürlüğü tarafından tıp bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi toplantı salonundaki programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının hastaları en kısa sürede tedavi etmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Vali Özkan, Sağlık Bakanlığı ve hükümet programlarında sağlık hizmetlerinin daha başarılı olması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Vali Özkan, "Bunun tezahürünü de Kahramanmaraş'ta veya Anadolu'nun herhangi bir kentine baktığımız zaman fiziksel altyapı yönünden devletimizin ve hükümetimizin yaptığı hizmetlerde görüyoruz. İnsan kaynakları, yetişen hekimler ve sağlık personelini hem nitelik, hem de nicelik olarak Anadolu'nun dört bir yanında arttırma keyfiyeti bu hizmetlerin tezahürleridir" dedi. Konuşmaların ardından doktor ve sağlık çalışanları tarafından kurulan müzik grubu, konser verdi.