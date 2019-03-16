Yeşilevler’de slogan: Ver yetkiyi gör etkiyi

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YeşilevlerMahallesi muhtar adayı Cevdet Sömer'in seçim sloganı: Ver yetkiyi gör etkiyi. Seçildiği takdirde Yeşilevler'e gece gündüz hizmet vermek için çaba göstereceğini söyleyen muhtar adayı Cevdet Sömer, şu anda zaten mahallenin azalarından birisi. Yani mahalle de yaşayan halkın sorunlarını biliyor. "Yarım kalan işlerimiz var. Bunları çözmek için muhtarlığa aday oldum. Mahallemden bana yetki vermelerini istiyorum. Söz veriyorum sakinlerimizin sorunlarıyla tek tek ilgileneceğim, birlikte çözüm arayacağım" diyor. Yeşilevler'in sevilen yüzü olan Cevdet Sömer sevilen adaylardan birisi olmanın yanı sıra azalık döneminde de zaten halkın sorunlarıyla ilgileniyordu.