Abdurrahman’ın hayali gerçek oldu

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Hatay'ınAltınözü ilçesi Kaymakamı Bülent Uygur kendisine mektup yazarak "Sizinle beraber sinemaya gitmek istiyorum?" diyen Kurtmezrası İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurahman Güllü'ye sürpriz yaparak ailesi ile birlikte sinemaya gitti. Kaymakam Bülent Uygur, Sinema girmeden önce çocuklarla beraber çarpışan araba, langırt gibi oyunlarına eşlik etti. Gönderdiği mektup için teşekkür eden Kaymakam Bülent Uygur, "Çocuklarımızın istekleri bizler için önemlidir. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Sevgili çocuklar sizler bu ülkenin istikbali ve geleceğisiniz. Onun için ailenize, annenize, babanıza, ülkemize ve milletimize olan sorumluluğunuzu her zaman hatırlayın ve çok çalışın. Çünkü bu ülke eğitimli insanların ve eğitimli gençlerin omuzlarında yükselecektir." dedi.