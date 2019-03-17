Adana’da Üreten Kadın Festivali

BUGÜN NELER OLDU

75. Sanat Galerisinde düzenlenen festivalde konuşan İŞKAD Başkanı Berman Mantı, "Bu festivalde yola çıkarken bizim için sadece bir proje olan bu girişim üreten kadınlarımızı, onların emeklerini, eserlerini, çabalarını, mücadelelerini, isteklerini görünce proje kelimesi bir davaya, kadın kelimesi üretime, istek kelimesi coşkuya ve çok kıymetli katılımlarınızla bu düşünce bir festivale dönüştü" dedi. "İŞKAD olarak tek bir arzumuz var. Üreten kadınlarımızın önündeki bulutu kendi ellerimizle dağıtmak, tüm kadınlarımıza öncülük edip, iş ve üretim yolunu açmaktır" diye konuşan Mantı, Aralık ayında en az 300 kadınla daha büyük bir festival hazırlığı yapacaklarını söyledi. Mantı, "Kadınlarımız tek başlarına okyanusları aşmışlar, fırtınalara meydan okumuşlar, sıra sadece bir dereyi geçmeye kalmış. İşte biz de bu derede sadece bir köprü olalım istedik. Bu yetenekli kadınlarımızdan aldığımız ruh ve kadın dostu tüm kurumlarımızdan gördüğümüz destek ile Adanamızı üretim ve tasarım üssüne çevirme gayreti ve cesareti içerisindeyiz" dedi.