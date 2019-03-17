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Biraz empati yapsak hiçbir şey kaybetmeyiz

’un kitabının ön sözünde “Neden kendi olmaktan korkar bir insan. Eksiklikten mi yoksa kin ne der düşüncesinden mi? İkisi de olmamalı. Biz kendimiz olmayı öz güven olarak kodluyoruz. Yanımızdakiler mutsuzken mutlu muyuz? Mutlaka tanımamız mı lazım yakından onca şehit ailesinin acısını tanıklık etmek için? Sıkıntılarımızın paylaşılıp öğütülmesi gerekmez mi?...” diyor.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Biraz empati yapsak hiçbir şey kaybetmeyiz
Koç Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümü mezunu olan Makbule Nur Kurtul toplumda her geçen gün biraz daha kaybolduğuna inandığı hoşgörü, empati yapma yeteneği ve düşüncesi ile toplum içindeki sosyal baskılarının son bulmasını için adına 'Son baskı' dediği bir kitap yazdı. Tekstil – enerji – otomotiv - tarım ve hidro elektrik alanlarında faaliyet gösteren merkezi Kahramanmaraş'ta bulunan ISKUR Grup'un ARGE Genel Müdürü olarak görev yapan Makbule Nur Kurtul, 9 yaşından beri merak sardığı kitap yazma hayalini sonunda gerçekleştirdi. Makbule Nur Kurtul gerek İstanbul'da okuduğu yıllarda, gerekse iş hayatında karşılaştığı, "Kim ne der?" duygusu, hayır işlerinde bir ezbere bağlanmışlık, bilgi ve becerinin önüne geçmiş bir sıfat tanımlarıyla günlük yaşantılarında ön plana çıkardığı tasvip etmediği alışkanlıklarına söyleme istediklerini kitapta bir araya getirdiğini söyledi.
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Biraz empati yapsak hiçbir şey kaybetmeyiz
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