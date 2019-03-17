Biraz empati yapsak hiçbir şey kaybetmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Koç Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümü mezunu olan Makbule Nur Kurtul toplumda her geçen gün biraz daha kaybolduğuna inandığı hoşgörü, empati yapma yeteneği ve düşüncesi ile toplum içindeki sosyal baskılarının son bulmasını için adına 'Son baskı' dediği bir kitap yazdı. Tekstil – enerji – otomotiv - tarım ve hidro elektrik alanlarında faaliyet gösteren merkezi Kahramanmaraş'ta bulunan ISKUR Grup'un ARGE Genel Müdürü olarak görev yapan Makbule Nur Kurtul, 9 yaşından beri merak sardığı kitap yazma hayalini sonunda gerçekleştirdi. Makbule Nur Kurtul gerek İstanbul'da okuduğu yıllarda, gerekse iş hayatında karşılaştığı, "Kim ne der?" duygusu, hayır işlerinde bir ezbere bağlanmışlık, bilgi ve becerinin önüne geçmiş bir sıfat tanımlarıyla günlük yaşantılarında ön plana çıkardığı tasvip etmediği alışkanlıklarına söyleme istediklerini kitapta bir araya getirdiğini söyledi.