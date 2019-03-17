Hayvanat Bahçesi’nin bekarlarına eş aranıyor

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Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, müzmin bekarları filler "Gabi" ve "Pili", jaguar "Hasret" ile erkek su aygırlarına eş bulmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi olarak dünyanın en nadide hayvanlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Hayvanlara en iyi şartlarda bakmak ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için büyük çaba harcadıklarını anlatan Özsöyler, bu kapsamda eşleri olmayan hayvanlara eş bulmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.