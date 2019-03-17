Kaçarken polisin kucağına düştüler

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Niğde'demeydana gelen hırsızlık olayında bir evden hırsızlık yapan 6 kişi hiç ummadıkları bir şekilde polisin adeta kucağına düştüler. Niğde'de İlhanlı Mahallesi 101. Sokak ta meydana gelen olayda bir evde hırsızlık yapan kişiler kaçmak için otomobilleri ile yola çıktılar. Hırsızlar evden henüz çıkmışlardı ki karşılarında devriye yapan polis otosunu gördüler. Durumlarından şüphelenen polis ekipleri şüphelileri araçtan indirerek GBT sorgulaması yapmaya başladı. Bu sırada ise haber merkezine bir ihbar yapıldı. Hırsızlık ihbarı polislerin denetim yaptıkları bölgeye ait bir konuttan gelmişti. Devriye ekibi telsiz anonsunu duyunca bir ekip de ihbar yapılan ikameti kontrole gitti. Kontrolü yapan ekip araç içerisindekilerden şüphelenince araçta arama gerçekleştirildi. Polisin durumlarından şüphelenilerek durdurduğu araç ve içerisindeki kişiler üzerinde yapılan kontrollerde araç içerisinde olduğu tespit edildi. Araçta bulunan ve Kayseri'den gelerek Niğde'de hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anlaşılan S.K. G.U., D.A., N.G. ve SSÇ. F.Ç. isimli kişiler 800 TL nakit para, 350 TL bozuk para, 6 Adet oyuncak araba, 4 adet beyaz ve pembe renkli ip örgü banyo lifi gibi suç eşyaları ile birlikte yakalandı.