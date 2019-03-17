Kızılay’a yeni yönetim

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ErdemliKızılay Şube Başkanlığında yapılan kongrenin ardından yeni yönetimi belirlendi. Erdemli Öğretmenevinde yapılan olağan kongrede Türk Kızılay'ı Erdemli Şube Başkanlığına Necati Şevik seçildi. Kongrenin ardından bir konuşma yapan Şevik, Türk Kızılay'ının 1868 yılında kurulduğunu belirtti. Türk Kızılay'ı sadece kan bağışı ve doğal afetlerde yardım yapan bir kuruluş olarak bilindiğini anımsatan Şevik, Türk Kızılay'ının aslında çok geniş çalışma alanına sahip köklü bir kurum olduğunu söyledi. Şevik, "Erdemli'deki çalışmalarımız arasında Erdemli gençliğimize yönelik projelere de yer vereceğiz. Bu konuda Erdemlili hemşerilerimizden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.