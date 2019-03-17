Mersin’de yılın hekimleri ödül aldı

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SağlıkBakanlığı'nın "Yılın Hekimi" uygulamasının 100. Yılı kapsamında 81 ilden seçilen hekimler Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yücel, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ve çocuk palyatif birimindeki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, Uz. Dr. Selen Bozkaya ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama programları ile koruyucu sağlık hizmetlerindeki çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ise Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tüm hekimlerin bu ödüle layık olduğunu belirterek, "Ama arkadaşlarımızı temsilen bir seçim yapmak zorundaydık. Yılın hekimi olarak bu arkadaşlarımızı belirledik. Değerli meslektaşlarım Yücel ve Bozkaya'yı tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.