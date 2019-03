Öğrencilere inşaat sektörü anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

MersinGirişimci İş Adamları Derneği Üyeleri, öğrencilerle ile bir araya gelerek, tecrübelerini aktardılar. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin her ay düzenlediği 'Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında Mersin'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mersin GİAD üyeleri Cihan Bozyel ve Sergün Güray Ateş, tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencileri meslek seçimleri konusunda bilgilendirmek adına düzenlenen etkinlikte Mersin GİAD üyeleri öğrencilerin sorduğu sorulara titizlikle cevap verdi. İnşaat işinin ciddiyet ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Bozyel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bozyel, 'İnşaat sektörü sorumluluk, titizlik ve ciddiyet gerektiren bir sektördür. Eğer işinizi titiz yürütmezseniz ciddi kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için inşaat sektöründe her zaman önce iş güvenliği sağlanması gerekiyor. İnşaat sektörü birçok dalı olan bir sektördür. Mimar, iç mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, yapı malzemeleri gibi birçok alanda faaliyetini sürdüren geniş yelpazeye sahip bir sektördür' dedi. Mühendislik bölümü ile ilgili öğrencilere bilgiler veren İnşaat Mühendisi Sergün Güray Ateş ise "İnşaat Mühendisliği dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yapı inşa eden bir meslektir. Aslında olan aklınıza gelen her şeyi inşa eden kimsedir" dedi.