Ressamlardan 40 eşsiz eser

BUGÜN NELER OLDU

Devletsanatçısı unvanına sahip Tataristanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan "Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi" Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı. İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan "Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi"nin açılışına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, Tatarlı sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi.