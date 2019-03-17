ŞAHINBEY’de yine projeler konuşulacak

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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi atıkların geri dönüştürülmesi için altın hediyeli uygulama başlattı. Şehrin işlek bir caddesine atık noktası oluşturan belediye plastik, kağıt ve cam atıklarını getiren vatandaşları puan sistemiyle altın hediye edecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, atıkların geri dönüşümünün dünyanın gündeminde olduğunu, ülkemizde de belediyelerin farklı hediyelerle atıkları değerlendirmeyi teşvik ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, "Ağırlıklı olarak otobüs bileti için puan veriliyor ancak biz özellikle evhanımlarının dikkatini çekmek ve iki yönlü tasarruf için altın hediye etmenin daha cazip olacağını düşündük" dedi.Vatandaşların evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları "Bankamatık" adını verdikleri noktaya getirdiğinde burada görevli personel tarafından tartılıp, kendisine verilen karta karşılığında puan yüklendiğini belirten Tahmazoğlu, "50 puana gram altın, 75 puana çeyrek, 140 puana ise yarım altın hediye edeceğiz. Bir aylık uygulamamızda bazı vatandaşlarımız 30 puanı geçmiş durumda. İlk başta ulaşılması zor gibi görünüyor ama 2-3 ay içinde rahatlıkla çeyrek altın kazanacak puan toplanabileceğini gördük. Uygulamamız yoğun ilgi gördü. Pilot bölge olarak Karataş semtinde başladığımız uygulamayı 10 ayrı noktada sürdüreceğiz" diye konuştu. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal projelere ağırlık verdiklerini kaydeden Tahmazoğlu, "İlçemizin büyük bölümü gecekondu ve çarpık yapılardan oluşuyor. Uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle hem geniş yollar açıyor hem de modern konutlar üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çamlıca, 300 Evler, Etiler, Yeşilvadi, Perilikaya, Kahvelipınar ve Kıbrıs mahallerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapılan konutların yanı sıra yeni imara açtığımız Mavikent mahallesindeki konutlarla birlikte toplam 10 bin 414 konutu tamamlayarak kamulaştırılan ev sahiplerinin yanı sıra gazi ve şehit yakınları, engelliler, yaşlılar ve dar gelirli ailelere uygun koşullarla verdik" dedi.Kentsel dönüşümle birlikte ilçenin görünümünü değiştirdiklerini belirten Tahmazoğlu, "Şehrin kenar semtlerinde yaptığımız dönüşümün yanı sıra Özdemirbey caddesi çevresinde olduğu gibi eski garajlar bölgesi gibi şehir merkezinde de dönüşüme devam ediyoruz. Buradaki yüzlerce esnafı yeni yaptığımız Oto Sanayi Sitesi'ne taşıdık. Orayı da kamulaştırıp İnönü Caddesine alternatif 40 metre genişliğinde bir yol açtık. Kısa süre içinde hizmete açarak trafikte büyük rahatlama sağlayacağız" diye konuştu. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlattıkları "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesiyle 100 bine yakın öğrenciyi günübirlik uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürerek tarihi mücadelenin geçtiği alanları ve şehitlikleri ziyaret etme fırsatı sunan Şahinbey Belediyesi, bu proje ile gençlerin tarihi bilinçlerini arttırarak geleceği büyüklerini milli ve manevi bilinçle yetişmelerini sağlıyor.