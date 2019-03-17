Türkiye’nin en büyük spor kompleksi yapılacak

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Adana ve Seyhan'ın, yeni yatırım ve istihdamlarla ekonomik seviyesinin yükseltilmesine, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunurken, kentin spor ve sporcularına da gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Yeni, seçim çalışmaları kapsamında amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi.
Fikret Yeni, yapacakları çalışmalarla başta gençler olmak üzere her yaştan hemşerilerinin modern spor alanlarıyla buluşmasına imkân tanıyacaklarını anlattı. Fikret Yeni, spor tesislerine yönelik kapsamdaki en ciddi projelerinden birinin Akkapı Mahallesi'nde yapımı planlanan Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi Projesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin en büyük spor tesisi olacak bu proje, 130 bin metrekare alan üzerinde yapılacak. Tamamen amatör spor kulüplerine hizmet edecek olan bu tesisimiz, dünya standartları ölçeğinde olacak"
dedi.
MODERN YÜZME HAVUZU PROJESİ
Fikret Yeni, "Tesisimizde; 6 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 8 bin metrekarelik kapalı yüzme havuzu, 30 adet yönetici odası, fitness ve aletli spor alanları ile 700 araçlık otopark yer alacak" diye konuştu.