Türkiye’nin en büyük spor kompleksi yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Adana ve Seyhan'ın, yeni yatırım ve istihdamlarla ekonomik seviyesinin yükseltilmesine, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunurken, kentin spor ve sporcularına da gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.Fikret Yeni, yapacakları çalışmalarla başta gençler olmak üzere her yaştan hemşerilerinin modern spor alanlarıyla buluşmasına imkân tanıyacaklarını anlattı. Fikret Yeni, spor tesislerine yönelik kapsamdaki en ciddi projelerinden birinin Akkapı Mahallesi'nde yapımı planlanan Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi Projesi olduğuna dikkati çekerek,dedi.Fikret Yeni, "Tesisimizde; 6 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 8 bin metrekarelik kapalı yüzme havuzu, 30 adet yönetici odası, fitness ve aletli spor alanları ile 700 araçlık otopark yer alacak" diye konuştu.