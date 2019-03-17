Vali Doğan: Katma değer üreten bir iliz

BUGÜN NELER OLDU

HatayValisi Rahmi Doğan, Samandağ ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Doğan, "2020 yılının yazında turizmin burada daha farklı olmasını bekliyoruz. Tarımla ilgili yapılan çalışmalar var. Burası gerçekten bir tarım kenti, çok verimli topraklara sahip. Sağlıkla ilgili olarak da 75 yataklı hastane yatırımımız devam ediyor. Milli eğitimle ilgili olarak da oldukça iyiyiz. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlayabilmek için modern tekniklerle etmemiz gerekiyor. En çok yatırım eğitime yapıyoruz. Hatay olarak çalışan katma değer üreten bir iliz" dedi.