Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Doğan: Katma değer üreten bir iliz

Vali Doğan: Katma değer üreten bir iliz

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Vali Doğan: Katma değer üreten bir iliz
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Doğan, "2020 yılının yazında turizmin burada daha farklı olmasını bekliyoruz. Tarımla ilgili yapılan çalışmalar var. Burası gerçekten bir tarım kenti, çok verimli topraklara sahip. Sağlıkla ilgili olarak da 75 yataklı hastane yatırımımız devam ediyor. Milli eğitimle ilgili olarak da oldukça iyiyiz. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlayabilmek için modern tekniklerle etmemiz gerekiyor. En çok yatırım eğitime yapıyoruz. Hatay olarak çalışan katma değer üreten bir iliz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Doğan: Katma değer üreten bir iliz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN