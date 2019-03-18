Adliye personeline anne sütü ve önemi anlatıldı

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NİĞDE Cumhuriyet Başsavcılığı 'Bebek Dostu Destekleyici Kurum' olma çalışmaları doğrultusunda Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adliye personeline "Anne Sütü ve Önemi" konularında eğitim programı düzenlendi. Uzman Dr. Nagehan Taştekin'in önderliğinde ebe Şerife Yavuz ve ebe Leyla Bülbül tarafından sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için anne sütü, anne sütünün önemi, bebeklerin kaç yaşına kadar emzirilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez; Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bebek Dostu Destekleyici Kurum" olma yolunda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak bir takım çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Bu doğrultuda personelimize anne sütü ve önemi konularında eğitim verildi. Yine Adalet Sarayı içerisinde standartlara uygun şekilde bebek bakım ve emzirme odası da kuruldu" dedi.