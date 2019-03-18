BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de üç haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor, adeta ateşle oynuyor. Zirve mücadelesi veren'ni konuk eden turuncu- beyazlı ekip mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.Golün ardından ataklarına hız veren ev sahibi takım aradığı golü bulamadı. Maç 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmaya ilgi göstermeyen Adanasporlu taraftarlar kötü oyun ve alınan mağlubiyet karşısında büyük üzüntü yaşadı. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren bazı kadın taraftarlar tribündeki yerlerini almalarına rağmen sonuçtan memnun olmadı.Adanaspor, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca kaleye 9 şut çekti. Bu topların 5'i isabetli olarak değer kazanırken hiçbiri filelerle buluşmadı