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Ateşle oynuyor

Haftalardır galibiyete hasret kalan Adanaspor büyük umutlarla çıktığı Gençlerbirliği karşısında yine üzüldü

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Ateşle oynuyor
Spor Toto 1. Lig'de üç haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor, adeta ateşle oynuyor. Zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk eden turuncu- beyazlı ekip mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci İrfan Can'ın yıldızlaştığı maçta ilk yarıyı golsüz kapatan Toros Kaplanı, ikinci 45 dakikada vasat bir futbol ortaya koydu. 60. dakikada Ankara temsilcisi Jailton Paraiba ile 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarına hız veren ev sahibi takım aradığı golü bulamadı. Maç 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.

TARAFTAR YIKILDI
Karşılaşmaya ilgi göstermeyen Adanasporlu taraftarlar kötü oyun ve alınan mağlubiyet karşısında büyük üzüntü yaşadı. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren bazı kadın taraftarlar tribündeki yerlerini almalarına rağmen sonuçtan memnun olmadı.

9 ŞUTUN 5'İ İSABETLİ
Adanaspor, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika boyunca kaleye 9 şut çekti. Bu topların 5'i isabetli olarak değer kazanırken hiçbiri filelerle buluşmadı
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