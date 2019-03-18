Başarının sırrı istikrar

SPOR Toto 1. Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yenerek puanını 47'ye çıkartan Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut "Değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum"
dedi. Palut, milli maç arasına girdiklerini hatırlatarak, "2-3 gün dinleneceğiz. Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını verebilme adına da çalışmalarımızı devam ettireceğiz"
dedi. Palut, yakaladıkları başarıyı istikrara bağlayarak, "Üç senedir takımın başındayız, birlikte oynayan oyuncu topluluğu var. Şampiyon olan kadroya inancımız devam etti. Takımı alıp değiştirmek yerine bu oyunculara güvendik. 5 hafta bocaladık ama ondan sonra oyuncular beklediğimiz performansı göstermeye başladı. İyi çalışıyoruz, güzel bir sistemimiz var. Sonuçta bu tabloya ulaştık"
dedi.