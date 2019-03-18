Gazişehir yarışı kızıştırıyor

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Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son dört maçta 10 puan toplayarak çıkışını sürdürenSon olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı takımda teknik direktörKazanmayı hak ettiklerinin altını çizen Altıparmak,dedi.Sezonun devre arasında takıma katılan Moussa Sow'un da performansını değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Eski formunda değil. Ancak bize enerji veriyor. Sahada olması bile yeterli. Elinden geleni yapıyor. Takıma ağabeylik yapıyor. Özel olarak da çalışıyor. Benim için saha içi ne kadar önemliyse dışı da önemli" diye konuştu.