Gazişehir yarışı kızıştırıyor

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son dört maçta 10 puan toplayarak çıkışını sürdüren Gazişehir Gaziantep'te keyifler yerinde.
Son olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Mehmet Altıparmak, çok iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
Kazanmayı hak ettiklerinin altını çizen Altıparmak, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız vardı. İkinci yarı mükemmel bir oyun oynadık. Bu sene ilk kez 3'te 3 yapıyoruz. Bu bizim için çok önemliydi. Rakiplerimizi yakaladık. İlk iki sırayla aramızdaki puan farkını düşürdük. Fikstür avantajı da artık bizimle"
dedi.
SOW ENERJİ VERİYOR
Sezonun devre arasında takıma katılan Moussa Sow'un da performansını değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Eski formunda değil. Ancak bize enerji veriyor. Sahada olması bile yeterli. Elinden geleni yapıyor. Takıma ağabeylik yapıyor. Özel olarak da çalışıyor. Benim için saha içi ne kadar önemliyse dışı da önemli" diye konuştu.