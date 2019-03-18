Generaller beş sergiyi ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin "Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması" konulu sergisi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açtığı Kazakistan, Türkmenistan, Başkurdistan ve Tataristan Sanatçıları Resim Sergilerini gezdi. Tümgeneral Yıldırım, Tuğgeneral Algan ve Tuğgeneral Volkan'a ziyaretleri sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç eşlik etti. Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Millî Tarih çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin, Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında ve öneminin artmasında büyük önem taşıdığını kaydetti. Günsel, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesi, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine de değindi.