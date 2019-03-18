Kadınlarımız her alanda aktif olmalı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Memur- Sen Adana Şubesince düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Sarıeroğlu kadın olmazsa Türkiye'nin bugünün ve geleceğinin eksik olacağını söyledi. Sendikaların gelişimi açısından 17 yıldır önemli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, sendikacılığın AK Parti döneminde geliştiğini anlattı.Memur-Sen'in sadece üyelerinin hak ve menfaatleriyle ilgili çalışma yapan bir konfederasyon olmadığına işaret eden Sarıeroğlu, "Eğitimden tutun, uluslararası sendikacılık anlamında proaktif bir süreci işletiyor. Şu an uluslararası arenada yaptığı çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Sadece üyeleriyle ya da Türkiye'yle sınırlı olmayan, kıtalara ulaşan bir Memur- Sen çalışması söz konusu. Ben bu başarılı çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.Sarıeroğlu, 31 Mart'ı Türkiye açısından milat olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin tarihinde ilk kez gerçekleşecek olan 4,5 sene seçimsiz dönemde, 16 yıldır yaptığımız devrim niteliğindeki düzenlemeler ve reformların üzerine inşallah çok daha önemli çalışmaları ekleyerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Hükümet olarak vadettikleri her şeyi yerine getirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi seçimden sonra en kısa süre içerisinde 3600 ek göstergeyi hayata geçirmiş olacağız. Bununla ilgili kafalarda en ufak bir tereddüt olmaması gerekiyor. Sözümüz, sözdür. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu net olarak açıkladı. Öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, din görevlilerimiz ve polislerimizle alakalı olarak seçimden sonra yıl içerisinde hayata geçirilecektir" dedi.