Kaymakam Kurdoğlu: Mutlaka üretmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, SGK ve İŞKUR tarafından işçi ve işverenlere yönelik istihdamı artırmak amacıyla devlet teşviklerin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, "Bir ülkenin, bir ilin bir ilçenin kalkınmışlığından bahsedilmesini istiyorsa, mutlaka üretim zorunlu. Üretim olmadan başkasının cebinden yerseniz ve borçlu olursunuz. Mutlaka ve mutlaka üretmeliyiz" dedi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu da "21 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından bakanlarımız ile TOBB başkanımız iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşvikleri hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla meclisten geçti ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi" dedi.