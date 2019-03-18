Mersin, 24 saat yaşayan bir şehir olacak

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Cumhur İttifakı olarak ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimizle şehrin ışıl ışıl ve modern bir yüze kavuşmasını sağlayacağız" dedi. Tuna, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri, seçim ofisi açılışları, mahalle ve ev toplantıları ile etkinliklerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretlerinde, Akdeniz'in gözbebeği olan Mersin'in refah seviyesini yükseltecek projeler hazırladıklarını kaydeden Tuna, "Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı olarak ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimizle şehrin ışıl ışıl ve modern bir yüze kavuşmasını sağlayacağız. Bizim hedefimiz sosyal barışı tesis ederek, Mersin'i 7 gün 24 saat yaşayan bir şehir haline getirmektir" diye konuştu. Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Tuna, daha sonra Alsancak Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Toroslar'ın dünü ile bugünü arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Tuna, "Toroslar, tam 20 kat büyüdü. 15 yıl her dönem artarak bize destek verdiniz ve belediye başkanı yaptınız. Bu dönemde büyükşehir adayıyız. Toroslar'dan çıkıyoruz ama yerimize aslan gibi bir adayı bırakıyoruz" dedi.