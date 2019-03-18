Mersin tek sayı ile yıkıldı

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'a 80-79 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Başantrenör Olcay Orak, çok şanssız bir maç oynadıklarını belirterek, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk iki periyotu geride kapattık"
dedi. Üçüncü bölümde arayı açtıklarını ancak savunma hattında ve pota altında basit hatalar yaptıklarını belirten Orak, "Bu maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı.
Bir sayı farkla sahadan mağlubiyetle ayrılmak hepimizi üzdü. Bizlere destek olan Mersinlilere galibiyet armağan etmek istedik fakat başaramadık. Üzgünüz"
diye konuştu.