Mersin tek sayı ile yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'a 80-79 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Başantrenör Olcay Orak, çok şanssız bir maç oynadıklarını belirterek,dedi. Üçüncü bölümde arayı açtıklarını ancak savunma hattında ve pota altında basit hatalar yaptıklarını belirten Orak,Bir sayı farkla sahadan mağlubiyetle ayrılmak hepimizi üzdü.diye konuştu.