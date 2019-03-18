Şahin hatıra ormanı kurdu

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağlarbaşı Hatıra Ormanı oluşturuldu. Öğrencilerle birlikte 1000 fidan diken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 milyon kişi ile hava ve toprağın da kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Emanete iyi bakmamız ve geleceğe emin adımlarla yürümemiz lazım" dedi. Fidan dikimi için düzenlenen törendeki konuşmasında birlik ve beraberlik adına bir Gaziantep modeli oluşturduklarını belirten Şahin, "Gaziantep modeli, sevgi modelidir, kardeşlik modelidir ve birlikte yaşama modelidir. Hep birlikte kuracağımız hatıra ormanı, bu modelin göstergesi olacaktır. Nazım Hikmet'in, 'Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman kadar kardeşçe' sözleriyle buradan herkese güçlü bir mesaj veriyoruz. Her fidan bir yaşamdır. Yaşamı; sevgiye, saygıya ve kardeşliğe dönüştürebilmemiz için fidanlar dikiyoruz" dedi..