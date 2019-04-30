65 eserden oluşan sergi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Özbekistan?Ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Özbekistan Sanatçıları Sergisi ile Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov'un 25 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi'nin yer alacağı iki ayrı sergi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak. İki ayrı serginin açılışı, bugün saat 09.30'da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları'nda yer alacak. Sergiler, 14 Mayıs 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.