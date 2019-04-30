94 yıllık tarih yok oluyor

Bir dönem Süper Lig'de de yer alan ve bu sezon ise Süper Amatör Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nda, maddi imkansızlıklar, puan silme ve para cezaları nedeniyle 94 yıllık kulübün kapatılması fikri gündeme geldi. Başkan Şevket Varan, takımın Erdemli Belediyespor ile Mersin Stadı'nda oynadığı maç öncesi, oyuncuların ligdeki son maç için sahaya çıktığını söyledi. Zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Varan, "Göreve gelirken de zor bir dönem geçireceğimizi biliyorduk. Bütünlük sağlayıp şehrin mülki amirlerinin desteğiyle takımı tekrar canlandırırız diye düşündük. Bu süreçte amatörde de olsak, camiamızı ve taraftarımızı ayaklandırdık. Her zaman yanımızda olup, desteklediler" diye konuştu.



10 GÜNE HER ŞEY NETLEŞECEK

Varan, gerekli desteği alamadıklarını belirterek, "Herkes takımımızın kapanması noktasında görüş bildirdi. Gelinen durum itibariyle; puan silme, küme düşme ve kulübe gelen yazılar var. Kısa dönem içerisinde almamız gereken kararlar var. Takımımızın ilerleyen dönemlerinde neler yapabileceğimizi, en geç 10 gün içerisinde şehrimizin ve camiamızın büyükleriyle bir araya gelerek karar vereceğiz" dedi.