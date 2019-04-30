Ağ örmeyi öğrenip meslek sahibi oldular

Mersin'in Erdemli ilçesinde açılan kurs sayesinde ağ yapımı ve balıkçılık eğitimi alan 17 kadın ev ekonomisine katkı sağlama fırsatı yakaladı. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile İŞKUR Erdemli Hizmet Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Uzatma Ağı Donamı ve Avcılığı" adlı kursa, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye de "Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi" kapsamında destek verdi.

"YETER Kİ KADIN ELİ DEĞMESİN"

Kursu başarıyla tamamlayarak ağ örmeyi öğrenen, balıkçılık alanında bilgi sahibi olan kadınlara sertifikaları Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törenle verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Çelebi, kadın elinin değdiği her noktanın bereketlendiğini dile getirdi. Çelebi "Mersin, balıkçılık sektöründe önemli bir yere sahip. Kadınlarımız balık ağı örecek ve aile bütçelerine katkı sağlayacak, balıkçılarımız da balık tutarak ülke ekonomisine katkı sunacak" dedi. 'Balıkçılıkta, denizde artık biz de varız' diyen Erdemlili kadınlar aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. İstanbul'da bir kurumsal firmanın muhasebe bölümünde çalışan Gamze Taş, eşinin balıkçı olmasından dolayı Erdemli'ye yerleştiklerini, balık ağı donamı kursunu birincilikle tamamladığını söyledi. Taş, "Kim derdi ki benim İstanbul'dan gelip Mersin'de balıkçı gençle evleneceğimi ve balık ağı öreceğimi. Şimdi ağı ben öreceğim eşim balık tutacak" dedi.



AĞ BAŞINA 100 LİRA

Hülya Bayraktar ise, yaklaşık 10 yıldır balıkçılık işi yaptıklarını ancak ağ örme tekniklerini gösteren ilk kez bir kurs açıldığını kaydetti. Bayraktar, "Benim eşimin mesleği mobilyacı. Ben ise balık ağı örüyorum. Balık ağı örmek baba mesleğidir. Bu aile geçimine destek olmaktır. Bir kadın ağı zorladığında bir günde bitirir ancak ev işleri de varsa iki günde bitirip teslim eder. Ağın tüm malzemesini balıkçı getirir biz de ağı örer teslim ederiz ve ağ başına 100 lira alırız" şeklinde konuştu.