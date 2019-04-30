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Çocuk istismarını ettiler

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Çocuk istismarını protesto ettiler
Adana'da? motosiklet tutkunları oluşturdukları konvoyla çocuk istismarını protesto etti. "Türkiye İki Teker Aşıkları" isimli grup üyeleri,
merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Grup yöneticisi Erhan Yurdunmalı, burada yaptığı açıklamada, çocuk istismarına karşı seslerini duyurmak için toplandıklarını söyledi. Türkiye genelinde motosiklet, araç ve bisiklet gruplarının bu konuda farkındalık oluşturmak için konvoy oluşturduğunu belirten Yurdunmalı, "Çocuklar geleceğimizdir. Onlar en değerli varlıklarımızdır. Onlara hiçbir şekilde zarar verilmesini istemiyoruz. Amacımız sesimizi duyurmak. 'Çocuk istismarına hayır' diyoruz" dedi.
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Çocuk istismarını protesto ettiler
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