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Deniz Kuvvetleri’nden ’de müzik ziyafeti

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Deniz Kuvvetleri’nden Mersin’de müzik ziyafeti
BU yıl 18'incisi gerçekleşen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde orkestra, şef Bülent Yüksel yönetiminde sahne aldı. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarından soprano Serin Saybaşılı ve tenor Dağhan Ergün'ün solist olarak sahne aldığı konserde, dünya klasiklerinden örnekler ile caz ve halk müziğinden öne çıkan birçok ünlü eseri seslendiren orkestra, geniş repertuvarıyla beğeni topladı. Sanatseverlerin de şarkılara eşlik ettiği konser, ilgiyle izlendi.
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Deniz Kuvvetleri’nden Mersin’de müzik ziyafeti
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